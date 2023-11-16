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ООН прогнозирует в Газе голод и вспышку инфекционных заболеваний

Верховный комиссар ООН: в Газе неизбежны массовые вспышки заболеваний и голод

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Тарек Алиян/РИА Новости

Из-за последствий боевых действий в Газе практически неизбежны голод и вспышки инфекционных заболеваний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

«Массовые вспышки инфекционных заболеваний и голод представляются неизбежными», — пояснил Тюрк по итогам своей поездки в Египет и Иорданию.

По словам Тюрка, полное истощение запасов топлива в Газе неизбежно, что будет иметь катастрофические последствия: полное прекращение работы водоснабжения и канализации, неоказание важнейших медицинских услуг, а также прекращение доставки гуманитарной помощи. Он также напомнил, что международное гуманитарное право требует особой защиты медицинских подразделений.

Верховный комиссар заявил, что в немногих оставшихся больницах врачи вынуждены оперировать детей без анестезии, используя в качестве источника освещения мобильные телефоны.

По данным ВОЗ, на больницы и медицинские учреждения в Газе зафиксировано не менее 137 нападений. Больше всего пострадала больница «Аш-Шифа».

В Армии обороны Израиля считают, что под землей на территории этого медицинского учреждения находится один из главных командных пунктов палестинской радикальной группировки ХАМАС.16 ноября сообщалось, что пациентов больницы хотят вывезти в Египет.

Ранее в МИД РФ высоко оценили роль Египта в урегулировании палестино-израильского конфликта.

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