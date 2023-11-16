В Москве акушеры отказались принимать беременную арестантку

В Москве беременная арестантка не смогла попасть в роддом сразу после приезда из-за настойчивых работников. Об этом сообщает MK.RU.

Женщину, которая находилась в СИЗО №6, конвой доставил в роддом накануне. Как правило, в учреждении принимали арестанток, но в случае с этой россиянкой по неизвестной причине в помощи отказали. Сотрудники заявили, что им необходимо заключить какое-то соглашение.

Только после вмешательства правозащитников медперсонал согласился принять женщину. Изначально они отказались пускать конвоиров в родильный зал и предлагали оформить их присутствие как партнерские роды.

После манипуляций женщину вывезли в коридор и выписали спустя два часа. Осужденную увезли в СИЗО сразу же после родов. Медработники сообщили, что россиянка сама отказалась от помощи.

Ранее в Петербурге беременную россиянку отказались пускать на самолет.