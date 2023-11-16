В Госдуме рекомендовали депутатам пройтись по «наливайкам» в регионах

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рекомендовал чиновникам из профильных министерств вместе с депутатами провести рейды по «наливайкам» в региональную неделю. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Спикер рекомендовал чиновникам из профильных министерств вместе с депутатами на региональные недели, туда, во дворы (отправиться), где посмотреть, ознакомиться с проблемой на земле. Чтобы не было каких-либо вопросов о важности темы», — сказал Хамзаев.

Володин отметил в ходе пленарного заседания, что «наливайки» являются проблемой, которая «проросла» во все микрорайоны и жилые дома. Он призвал сделать так, чтобы «наливаек» не было.

«Надо обязательно провести полноценный диалог с правительством, убедить тех, кто занимает другую позицию, пригласить на рассмотрение этого вопроса в ГД», – заявил спикер ГД.

Он также указал, что, возможно, побывав в таких «наливайках», многие чиновники из правительства займут другую позицию, которая будет ближе к обществу.

20 ноября начнется региональная неделя в Госдуме.

14 ноября Володин заявил, что в Госдуме в приоритете рассмотрят законопроект, направленный на предотвращение производства и торговли некачественной алкогольной продукцией и на запрет работы «наливаек» в ночное время.

Ранее в Госдуме выступили за запрет рекламы безалкогольного пива.