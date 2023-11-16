Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рекомендовали депутатам пройтись по «наливайкам» в регионах

Хамзаев: Володин рекомендовал депутатам посетить «наливайки» в регионах

close
100%
Depositphotos

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рекомендовал чиновникам из профильных министерств вместе с депутатами провести рейды по «наливайкам» в региональную неделю. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Спикер рекомендовал чиновникам из профильных министерств вместе с депутатами на региональные недели, туда, во дворы (отправиться), где посмотреть, ознакомиться с проблемой на земле. Чтобы не было каких-либо вопросов о важности темы», — сказал Хамзаев.

Володин отметил в ходе пленарного заседания, что «наливайки» являются проблемой, которая «проросла» во все микрорайоны и жилые дома. Он призвал сделать так, чтобы «наливаек» не было.

«Надо обязательно провести полноценный диалог с правительством, убедить тех, кто занимает другую позицию, пригласить на рассмотрение этого вопроса в ГД», – заявил спикер ГД.

Он также указал, что, возможно, побывав в таких «наливайках», многие чиновники из правительства займут другую позицию, которая будет ближе к обществу.

20 ноября начнется региональная неделя в Госдуме.

14 ноября Володин заявил, что в Госдуме в приоритете рассмотрят законопроект, направленный на предотвращение производства и торговли некачественной алкогольной продукцией и на запрет работы «наливаек» в ночное время.

Ранее в Госдуме выступили за запрет рекламы безалкогольного пива.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий