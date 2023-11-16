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Суд вынес приговор художнице Александре Скочиленко

Суд приговорил художницу Скочиленко к семи годам колонии общего режима

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skochilenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил художницу Александру Скочиленко к семи годам колонии общего режима. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на три года», — сказано в сообщении пресс-службы.

Александру Скочиленко обвиняют в распространении фейков о ВС РФ из-за акции в петербургском супермаркете, где художница поменяла ценники на пацифистские листовки. Прокурор требовал отправить девушку в колонию на восемь лет.

14 ноября Скочиленко выступила в суде с последним словом. Художница назвала свое дело странным и смешным. Она призналась, что при каждом посещении суда ждет объявления о затянувшемся розыгрыше. По ее словам, даже сотрудники СИЗО, где содержат художницу, не верят, что девушку хотят посадить.

Ранее Сокуров назвал надругательством над народом суд над Скочиленко.

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