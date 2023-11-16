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Сомнолог назвал причины бессонницы осенью

Сомнолог Кудинов: бессонница осенью свидетельствует о перестройке организма

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Depositphotos

Осенью из-за перестройки всего организма могут возникать проблемы со сном. Одни не могут уснуть, другие проснуться. Как наладить режим сна, в эфире «Радио 1» рассказал член Российского общества сомнологов Павел Кудинов. По его словам, первое, что нужно сделать, — это наладить режим, просыпаясь в одно и то же время как по будням, так и по выходным.

«Осень и отсутствие солнца, ранее потемнение и поздний восход просто усугубляют имеющиеся проблемы. Если летом отсутствие режима было не так заметно, потому что солнце рано всходило, то когда еще и солнца стало мало, стало тяжелее, и мы обратили на это внимание», — объяснил специалист.

Чтобы избавиться от сонливости по утрам, Кудинов посоветовал включать свет сразу после пробуждения. Если режим сна выработан, но проблемы сохраняются, необходимо обратиться к специалисту, подытожил эксперт.

До этого Кудинов отмечал, что для работающих граждан полезен дневной сон, поскольку он повышает продуктивность и снимает усталость. По его словам, спать днем лучше полусидя, чтобы не провалиться в глубокую стадию сна и точно проснуться через 20-40 минут.

Ранее россиянам назвали идеальную температуру в спальне для комфортного сна.

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