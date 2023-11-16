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На форуме уполномоченного по правам ребенка обсудили профилактику социального сиротства

Львова-Белова: число детей в социальных учреждениях сократилось на 70% за 10 лет

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Изменения российской системы опеки и попечительства, начавшиеся более 10 лет назад, привели к тому, что число детей в российских социальных учреждениях сократилось за это время на 70%. Об этом, открывая в Кирове форум уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. По ее словам, значительная часть детей, остающихся в учреждениях, — это социальные сироты, то есть дети, которые имеют родителей. Для профилактики этого явления, считает Белова, необходимо делать упор на оказание помощи семьям в кризисной ситуации.

В форуме «Профилактика социального сиротства. Жить и воспитываться в семье», инициированном детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, приняли участие уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ, представители органов исполнительной власти, а также эксперты и специалисты в данной сфере. Мероприятие объединило порядка 300 человек, около 2,5 тыс. участников зарегистрировались онлайн.

Приветствуя участников и гостей форума, зампред правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье является безусловным приоритетом государственной семейной политики России.

«На протяжении последних десятилетий все органы государственной власти, осуществляющие полномочия в сфере защиты прав несовершеннолетних, сосредоточены на решении задач сохранения ребенка в кровной семье, создания эффективной системы поддержки семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — подчеркнула вице-премьер.

В свою очередь детский омбудсмен Мария Львова-Белова заверила: институт уполномоченных по правам ребенка убежден, что «ребенок должен расти и воспитываться в семье, желательно в кровной».

По ее мнению, для совершенствования системы профилактики социального сиротства, федеральные и региональные органы власти должны «двигаться к единству подходов и практик в сфере опеки и попечительства и помощи семьям в кризисной ситуации».

«Ошибка в том, что мы начинаем с отобрания, а не с работы с семьей», — сказала Белова.

Омбудсмен уверена, что государству необходимо стараться сохранить семью, чтобы она стала сильной и устойчивой к вызовам, и ребенок жил и развивался вместе со своими родителями.

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