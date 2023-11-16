Таможенники нашли тайник с боеприпасами в иномарке россиянина

Сотрудники Калининградской областной таможни обнаружили около трех тысяч боеприпасов и частей оружия в тайнике багажника автомобиля Рorsche Cayenne. Об этом пишет ТАСС.

Нелегальный груз обнаружили в пункте пропуска Чернышевское. Владельцем автомобиля оказался 50-летний гражданин России, который ехал из Литвы. Его автомобиль выборочно проверили и нашли тайник. Инспекторы убрали решетки в багажнике и увидели схрон, в котором было 600 гильз для карабина, две тысячи пуль, два пневмоцилиндра, 12 пламегасителей и 15 дульных тормозов-компенсаторов. Общий вес партии боеприпасов и частей к оружию составил 57 кг, а рыночная стоимость — 1,8 млн рублей.

Сам владелец авто пояснил, что купил товары для себя в магазине охотничьего снаряжения. Однако сотрудники таможенной службы отметили, что вес и количество арсенала, а также способ его перемещения через границу не позволили отнести его к категории товаров для личного пользования.

Тем не менее содержимое тайника изъяли, а в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Сокрытие товаров от таможенного контроля».

Ранее на Урале таможенники изъяли 240 «автоматов Калашникова».