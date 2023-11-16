Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Таможенники нашли тайник с боеприпасами в иномарке россиянина

В Калининградской области в багажнике иномарки нашли три тысячи боеприпасов

Сотрудники Калининградской областной таможни обнаружили около трех тысяч боеприпасов и частей оружия в тайнике багажника автомобиля Рorsche Cayenne. Об этом пишет ТАСС.

Нелегальный груз обнаружили в пункте пропуска Чернышевское. Владельцем автомобиля оказался 50-летний гражданин России, который ехал из Литвы. Его автомобиль выборочно проверили и нашли тайник. Инспекторы убрали решетки в багажнике и увидели схрон, в котором было 600 гильз для карабина, две тысячи пуль, два пневмоцилиндра, 12 пламегасителей и 15 дульных тормозов-компенсаторов. Общий вес партии боеприпасов и частей к оружию составил 57 кг, а рыночная стоимость — 1,8 млн рублей.

Сам владелец авто пояснил, что купил товары для себя в магазине охотничьего снаряжения. Однако сотрудники таможенной службы отметили, что вес и количество арсенала, а также способ его перемещения через границу не позволили отнести его к категории товаров для личного пользования.

Тем не менее содержимое тайника изъяли, а в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Сокрытие товаров от таможенного контроля».

Ранее на Урале таможенники изъяли 240 «автоматов Калашникова».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий