У прибывшего из Литвы россиянина нашли 57 килограммов боеприпасов и частей оружия

В Калининграде таможенники изъяли у прибывшего из Литвы россиянина большое количество боеприпасов. Об этом сообщает ФТС России в официальном Telegram-канале.

Все оружие и боеприпасы 50-летний мужчина спрятал в багажнике машины Рorsche Cayenne. Рыночная стоимость партии составляет 1,8 миллиона рублей.

«Из ниши для динамика инспекторы достали 600 гильз для карабина, две тысячи пуль, два пневмоцилиндра, 12 пламегасителей и 15 дульных тормозов-компенсаторов», — сообщается в публикации.

По словам россиянина, все это он купил для себя, но, учитывая вес и количество партии, таможенники усомнились в правдивости его слов.

В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении.

Ранее на Урале у бизнесмена таможенники изъяли 240 «автоматов Калашникова».