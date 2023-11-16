Опрос: 7% россиян мечтают передать рутинные задачи искусственному интеллекту

Порядка 7% россиян мечтают делегировать всю рутинную работу искусственному интеллекту (ИИ). Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного ITFB Group и hh.ru. Согласно опросу, больше половины граждан хотели бы потратить высвободившееся время на обучение новым навыкам, 37% респондентов планируют заниматься творческими задачами. 12% мужчин и 7% женщин при этом желают больше отдыхать.

«Треть опрошенных назвала самыми рутинными в своей работе задачи по переводу ценных и полезных данных из различных документов в цифровой вид, а также перенос этих данных в сторонние информационные системы и базы данных», — рассказал директор по развитию бизнеса компании ITFB Group Вадим Петросян.

Также, по его словам, россияне считают рутиной обработку данных вручную — редактирование, правку, верстку и любой повтор действий на автомате.

В Международной организации труда (МОТ) до этого рассказали, что наиболее подходящей для замены ИИ категорией трудящихся являются офисные работники.

По данным исследования, около 25% задач офисных сотрудников генеративный искусственный интеллект может взять на себя полностью. С половиной задач ИИ может справиться частично. Руководителям в данном контексте нейросети угрожают в меньшей степени — они частично могут справиться только с четвертью их задач.

Ранее сообщалось, что российские ученые смогли ускорить обучение искусственного интеллекта в 20 раз.