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В Дагестане произошло возгорание на крупном продуктовом складе

В Махачкале произошел пожар на площади 500 квадратных метров

В Махачкале пожарные устраняют возгорание на территории продуктового склада. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в здании на улице Магомедтагирова. Когда спасатели появились на месте, огонь уже охватил крупный продуктовый склад.

Для тушения дополнительно на место направили три единицы техники. Всего к борьбе с возгоранием привлекли 28 специалистов и семь машин. Пожарным удалось успешно локализовать возгорание на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. О разрушениях не сообщается.

Ранее в Махачкале произошел взрыв газа в жилом доме, после чего здание загорелось. Известно, что дом был построен незаконно и не вводился в эксплуатацию.

Ранее под Волгоградом вспыхнула воинская часть.

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