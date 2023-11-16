Пациентов крупнейшей в Газе больницы «Аш-Шифа» хотят вывезти в Египет

Сразу несколько организаций сектора Газа пытаются добиться отправления пациентов крупнейшей в городе больницы «Аш-Шифа» в Египет. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил глава управления больниц минздрава Газы Мухаммед Закут.

«Мы попросили перевезти пациентов в Египет из-за нехватки мест. Некоторые организации налаживают контакты с целью вывезти всех пациентов из комплекса «Аш-Шифа», — рассказал Закут.

15 ноября подразделения армии Израиля (ЦАХАЛ) вошли в больницу «Аш-Шифа» для проведения «точечной операции». По данным ЦАХАЛ, один из главных командных пунктов палестинской радикальной группировки ХАМАС находится под землей на территории этого медицинского учреждения.

Позднее панарабские СМИ сообщили, что израильские солдаты штурмуют все больничные отделения и сеют панику среди пациентов, а также арестовывают медперсонал и открывают огонь по людям, которые пытаются покинуть больницу.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после вторжения палестинской радикальной группировки ХАМАС на территорию Израиля и захвата десятков заложников. После этого ЦАХАЛ объявил ответные действия и начал обстрел сектора Газа, где базируется ХАМАС, а в конце октября приступил к наземной операции в регионе.

Ранее в ХАМАС отказались от переговоров из-за того, что израильская армия якобы разбомбила больницу «Аш-Шифа».