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Отец проиграл спор сыну и сделал на лбу татуировку с названием игры

LADBible: американец сделал на лбу тату с названием игры Fortnite, проиграв спор сыну

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В США мужчина сделал татуировку на лбу с названием игры Fortnite, потому что проиграл спор своему сыну, пишет LADBible.

Как рассказал 50-летний Донни Марко, по условиям спора они должны были с 23-летним сыном сыграть друг против друга в Forntite, а проигравшему придется сделать на лбу татуировку с названием игры. После виртуальной дуэли отец пошел в ближайший тату-салон.

Донни добавил, что не переживает по поводу своего нового вида, однако его жена не была довольна, увидев мужа с тату.

«Черт возьми, что ты сделал со своим лицом?» — сокрушалась супруга американца.

Позже сын Марко сообщил, что отец уже думает над следующей татуировкой, но в этот раз не хочет, чтобы его жена пришла в ярость.

«Чернильная сага на этом не заканчивается — отец в режиме созерцания, готовя следующую главу своего татуированного повествования», — объяснил он.

Ранее в соцсетях осудили блогершу за татуировку на лбу с именем бойфренда.

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