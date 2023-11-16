Врачи извлекли из кишечника четырехлетней девочки 36 магнитных шариков

В детской больнице имени Сперанского медики обнаружили в кишечнике маленького ребенка три десятка магнитных шариков от детского конструктора. Об этом сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения.

Четырехлетняя девочка поступила с жалобами на боль в животе, вялость и многократную рвоту. Врачи провели рентгенологическое исследование, в результате которого обнаружили в кишечнике ребенка 36 магнитных шариков от детского конструктора, инородные дела перфорировали часть органа.

«Врачи послойно вскрыли брюшную полость и из тощей кишки извлекли 29 магнитных шариков, а затем ушили шесть перфораций. Далее, и это осложняло ситуацию, хирурги обнаружили, что еще семь шариков «гуляли» в двенадцатиперстной кишке, куда было не так просто добраться», — сообщили в больнице.

Все магниты удалось извлечь, после операции девочка проходила антибактериальную и физиотерапию, чтобы избежать пареза кишки — когда нарушаются ее моторные функции. Через десять дней пациентку выписали домой с хорошим прогнозом.

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