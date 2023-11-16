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В Кремле отреагировали на новость о назначении Гергиева главой Большого театра

Песков посоветовал обратиться в Минкульт по поводу нового назначения Гергиева

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал во время брифинга 16 ноября комментировать возможное назначение гендиректора и дирижера Мариинского театра Валерия Гергиева главой Большого театра.

«Обращайтесь в Минкульт, это их прерогатива», — ответил Песков на вопрос журналиста о новой должности Гергиева.

15 ноября о возможном назначении Гергиева на пост директора Большого театра сообщили «Известия» со ссылкой на три собственных источника. По данным издания, Гергиев, вероятно, будет совмещать руководство в Большом театре с работой в Мариинском театре и оркестре. На посту генерального директора он заменит Владимира Урина, который был гендиректором Большого с 2013 года. Уточняется, что он покинет пост по собственному желанию.

«Газета.Ru» обращалась за подтверждением информации о назначении Гергиева в Большой театр. Однако в учреждении не стали комментировать ситуацию.

Ранее Валерий Гергиев выступил на сцене Мариинского театра с золотыми медалистами конкурса имени Петра Чайковского.

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