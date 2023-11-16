Синоптики рассказали о перспективе снегопадов в Москве до конца ноября

В Москве на этой неделе понизилась температура воздуха. Однако, несмотря на морозы, снегопады будут обходить столицу стороной до конца ноября, рассказал метеоролог, эколог и климатолог Александр Шувалов.

«Все снегопады будут по большому счету обходить Москву и Подмосковье стороной. Они в основном будут идти на Волгу», — цитирует Шувалова телеканал «360».

В середине следующей недели есть вероятность, что снегопады «только краем заденут» Московскую область, осадки пройдут на востоке региона. До конца месяца, по прогнозу синоптика, высота снежного покрова не превысит двух-трех сантиметров.

«Мороз нас все-таки осчастливит, а снегом мы будем обделены. Как только появится перспектива хорошего снегопада, мы сразу об этом закричим во всеуслышание», — пообещал метеоролог.

Напомним, по прогнозу синоптиков с сегодняшнего дня в столице начнется похолодание, а с 17 ноября установятся «чувствительные морозы». Температура воздуха днем понизится до 6 градусов ниже нуля.

В Гидрометцентре россиян предупредили, что предстоящей зимой страну ожидают экстремальные перепады температур.