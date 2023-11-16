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Эксперты объяснили россиянам, как правильно замораживать икру

ОСН: повторно заморозить икру можно только при соблюдении некоторых правил

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Российские ГОСТы повторную заморозку икры не допускают. Однако при соблюдении определенных правил красную икру можно заморозить так, чтобы она не потеряла своих свойств – аромата, цвета и вкуса. А вот черную икру лучше не замораживать, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Если планируется заморозка, то лучше выбрать икру кеты или форели, так как их икринки более плотные и крупные и больше шансов, что после заморозки они останутся в прежнем виде.

Купленную на развес икру можно заморозить максимум на первые-вторые сутки после покупки из банки – на третьи-четвертые сутки после вскрытия. Причем в этом случае икру из жестяной банки нужно переместить в стеклянную посуду.

Лучше всего замораживать свежую икру, купленную в день вылова рыбы. В этом случае ее нужно подготовить и посолить. Сначала тщательно промыть в дуршлаге, а потом подготовить соленый раствор. Для этого нужно насыпать в кипящую воду соль до тех пор, пока она не перестанет растворяться, остудить воду и несколько раз окунуть в холодный тузлук (соленый раствор) икру в марле.

После этого икру помещают в баночки, добавляют 1 чайную ложку оливкового масла на 50 г икры, плотно закрывают крышкой и ставят в холодильник на два часа для распределения масла, а после – помещают в морозилку, желательно работающую в режиме быстрой заморозки.

Напомним, сегодня стало известно о резком снижении цен на красную икру – оптовая стоимость упала на 25%. По мнению специалистов, это связано с тем, что лососевая путина в этом году стала одной из рекордных — вылов был больше 608,4 тысяч тонн. На фоне этого вырос и объем добычи красной икры.

Эксперты ранее рассказали о пользе и вреде красной икры. Они подчеркивают, что в день можно съедать не более пяти ложек икры не чаще одного-двух раз в неделю.

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