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Двое мужчин обстреляли окна дома после замечания о шуме

В Петербурге двое мужчин обстреляли окна дома после замечания о шуме

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге конфликт женщины с двумя молодыми людьми, шумевшими на улице, закончился стрельбой. Об этом сообщает издание 78.ru.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 ноября. Жительница коммунальной квартиры на улице Кораблестроителей сделала замечание двум молодым людям, которые вели себя слишком громко. В ответ нарушители достали пневматические пистолеты и выстрелили в окна петербурженки. В результате случившегося пострадавших нет. Испорчено имущество: полицейские насчитали 12 отверстий в оконном остеклении, куда целились молодые люди.

Подозреваемых в стрельбе задержали и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее россиянин врезался в машину ГИБДД во время погони со стрельбой.

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