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На жителей Москвы в подъезде набросилась обезьяна

«360»: обезьяна покусала москвичей в подъезде дома в районе Орехово-Борисово

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Depositphotos

На жителей Москвы в подъезде многоквартирного дома в районе Орехово-Борисово набросилась обезьяна. Она покусала хозяина и его соседей, сообщил телеканалу «360» источник в экстренных службах.

Экзотический зверь напал на жителей дома по улице Ясеневая, уточнил источник. Выяснилось, что обезьяна принадлежала гражданскому мужу одной из женщин. Именно она вызвала спасателей, так как внезапно набросившееся на хозяина и других людей животное никого к себе не подпускало.

В результате владельца обезьяны забрали в полицию. Животное пообещали поместить в установленный в квартире вольер. Какие травмы получили жильцы и хозяин примата, не уточнялось.

В октябре блогерша и бизнесвумен, экс-супруга Гуфа Айза-Лилуна Ай заявила, что ее избила и оттаскала за волосы обезьяна, принадлежавшая мужчине, с которым у нее было свидание.

Ранее также сообщалось, что в Китае обезьяна похитила трехлетнюю девочку и унесла ее на дерево.

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