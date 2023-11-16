Пашинян опроверг связь увеличения оборонного бюджета Армении с подготовкой к войне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что увеличение оборонного бюджета Армении не направлено против других стран, включая Азербайджан. Слова политика приводит ТАСС.

«Это подготовка не к войне, а к миру, потому что чувство защищенности граждан — важнейшая гарантия мира и стабильности. Я уверен, что все наши соседние государства убеждены, что мы не собираемся ни на кого нападать», — сказал Пашинян, выступая в армянском парламенте.

Он добавил, что не считает искренними опасения по поводу достижений ВС Армении и напомнил, что оборонные расходы Азербайджана превышали армянские в три раза на протяжении последних 10 лет.

До этого стало известно, что Армения планирует увеличить расходы на оборону на 7% в 2024 году.

Также республика провела переговоры с Евросоюзом на тему поставок нелетального оружия армянской армии, а Пашинян заявил, что Армения будет диверсифицировать каналы поставок вооружений.

Ранее Пашинян объяснил отказ Армении от участия в мероприятиях ОДКБ.