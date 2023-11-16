Брошенного годовалого ребенка нашли в захламленной квартире в Магадане

В Магадане сотрудница полиции спасла годовалого ребенка, которого мать бросила в запертой квартире. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Колымы».

В Магадане сотрудница полиции пришла на помощь брошенному матерью годовалому малышу. Старший лейтенант совершала поквартирный обход семей, состоящих на профилактическом учете в органах ПДН, представители власти пришли к 24-летней жительнице областного центра, которая одна воспитывала сына.

Дверь квартиры никто не открыл, но женщины услышали, что внутри плачет ребенок. На место была вызвана хозяйка квартиры, которая сдавала жилье женщине, она открыла дверь и впустила проверяющих.

В комнатах был мусор и бутылки из-под спиртного, мальчик находился один, в грязной одежде, ребенка передали в медицинское учреждение.

Местонахождение матери, которая нигде не работает и живет на социальные выплаты, полицейским удалось установить лишь через четыре дня. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее восемь голодных детей нашли в захламленной квартире в Красноярском крае.