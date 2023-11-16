Сенатор предложила ввести уголовную ответственность за склонение женщины к аборту

Сенатор Ольга Ковитиди предложила в Уголовном кодексе прописать ответственность за склонение женщины к аборту. Об этом сообщает РИА Новости.

«Умышленные действия, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований, должны повлечь наказание», — заявила она.

Она предложила дополнить статью 123 УК, предусматривающую ответственность за «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности» четвертым пунктом, который предусматривает наказание за склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта.

15 ноября стало известно, что глава Коми Владимир Уйба предложил исключить аборты из полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом он заявил на заседании Совета по «сохранению укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей». В ходе заседания он предложил максимально ужесточить меру ответственности за принуждение к аборту на региональном уровне.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.