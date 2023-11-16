Врач оценил, помогут ли сахарозаменители похудеть и бороться с диабетом

Сахарозаменители не помогут в похудении или в борьбе с сахарным диабетом, рассказал kp.ru директор Клиники эндокринологии Сеченовского университета, врач-эндокринолог, профессор, д.м.н., член-корреспондент РАН Валерий Фадеев.

«У людей с диабетом эффект контроля за уровнем глюкозы в крови с помощью подсластителей минимальный. Потому что основную часть углеводов человек употребляет вовсе не в виде сахара! Мы едим хлеб, выпечку, крупы из обработанного зерна, картофель, макароны, сладкие фрукты. Замена сахара подсластителями в чае или торте — на фоне всех тех углеводов, которые мы употребляем в больших количествах, — это капля в мировом океане. Если взять костюм, то это даже не пуговица, а мелкая петличка», — пояснил эксперт.

Аналогичная ситуация складывается и с людьми, которые хотят похудеть, продолжил врач. По его словам, если человек не изменит свой образ жизни и не пересмотрит питание полностью, простая замена сахара на подсластители не даст положительного результата. Он объяснил, что в этом случае люди также наберут основную часть углеводов с другой едой.

Эндокринолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Юлия Катхурия до этого рассказала «Газете.Ru», что самым неблагоприятным сахарозаменителем на сегодняшний день является фруктоза. По ее словам, употребление искусственно синтезированной фруктозы приводит к избыточному весу, нарушению работы печени, повышению уровня триглицеридов, мочевой кислоты.

Ранее ученые обнаружили, что искусственные подсластители ухудшают когнитивные способности мышей.