Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач оценил, помогут ли сахарозаменители похудеть и бороться с диабетом

Врач Фадеев: сахарозаменители не помогут похудеть и бороться с диабетом

close
100%
Christian Ohde/Global Look Press

Сахарозаменители не помогут в похудении или в борьбе с сахарным диабетом, рассказал kp.ru директор Клиники эндокринологии Сеченовского университета, врач-эндокринолог, профессор, д.м.н., член-корреспондент РАН Валерий Фадеев.

«У людей с диабетом эффект контроля за уровнем глюкозы в крови с помощью подсластителей минимальный. Потому что основную часть углеводов человек употребляет вовсе не в виде сахара! Мы едим хлеб, выпечку, крупы из обработанного зерна, картофель, макароны, сладкие фрукты. Замена сахара подсластителями в чае или торте — на фоне всех тех углеводов, которые мы употребляем в больших количествах, — это капля в мировом океане. Если взять костюм, то это даже не пуговица, а мелкая петличка», — пояснил эксперт.

Аналогичная ситуация складывается и с людьми, которые хотят похудеть, продолжил врач. По его словам, если человек не изменит свой образ жизни и не пересмотрит питание полностью, простая замена сахара на подсластители не даст положительного результата. Он объяснил, что в этом случае люди также наберут основную часть углеводов с другой едой.

Эндокринолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Юлия Катхурия до этого рассказала «Газете.Ru», что самым неблагоприятным сахарозаменителем на сегодняшний день является фруктоза. По ее словам, употребление искусственно синтезированной фруктозы приводит к избыточному весу, нарушению работы печени, повышению уровня триглицеридов, мочевой кислоты.

Ранее ученые обнаружили, что искусственные подсластители ухудшают когнитивные способности мышей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий