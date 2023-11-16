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В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и трех областях Украины объявлена воздушная тревога

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Shutterstock

Воздушная тревога объявлена в Киеве и в нескольких областях в центре и на северо-востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сирены начали звучать в Киеве и Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины практически одновременно — с 9.10 мск.

До этого сообщалось, что в Харьковской области Украины произошло по меньшей мере семь взрывов. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что удар был нанесен по Чугуевскому району области.

Днем 15 ноября сообщалось о серии взрывов в подконтрольном украинским властям Херсоне. При этом там воздушная тревога не объявлялась. Позднее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что в городе образовалась гуманитарная катастрофа.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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