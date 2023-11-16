Россиянина арестовали на пять суток за предложение руки и сердца в метро

В Москве молодой человек сделал возлюбленной предложение руки и сердца в метро и попал под арест. Об этом сообщает издание msk1.ru.

Мужчина позвал свою девушку замуж 7 ноября на станции метро «ВДНХ». Вместе с возлюбленной он спустился в подземку, там он разложил складные стол и стулья, достал еду и безалкогольный напиток, а затем встал на колено и сделал предложение. Все это житель Москвы снял на видео, которое позже выложил в интернет.

По словам мужчины, на следующий день к нему и к его невесте на работу приехали полицейские — правоохранители взяли с пары объяснительные и попросили их приехать вечером в отделение, но ни молодой человек, ни его девушка этого не сделали.

Через день от дня предложения мужчину и его возлюбленную задержали. Им предъявили обвинение в «мелком хулиганстве».

«Сказали, что мы на платформе мешали пассажиропотоку. За это, получается, меня и отправили в изолятор. Пытались наручники надеть, я в шоке был. Я им говорил, что никуда не убегу. Попытались отобрать телефон, привезли в отделение. Сутки прождали суда», — поделился нарушитель.

По словам молодого человека, его посадили под арест на пять суток, а его невесту обязали выплатить штраф в тысячу рублей.

Ранее россиянин предложил возлюбленной руку и сердце в рейсовом автобусе.