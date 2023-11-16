Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянина арестовали на пять суток за предложение руки и сердца в метро

В Москве за предложение руки и сердца в метро мужчину арестовали на пять суток

close
100%
РИА «Новости»

В Москве молодой человек сделал возлюбленной предложение руки и сердца в метро и попал под арест. Об этом сообщает издание msk1.ru.

Мужчина позвал свою девушку замуж 7 ноября на станции метро «ВДНХ». Вместе с возлюбленной он спустился в подземку, там он разложил складные стол и стулья, достал еду и безалкогольный напиток, а затем встал на колено и сделал предложение. Все это житель Москвы снял на видео, которое позже выложил в интернет.

По словам мужчины, на следующий день к нему и к его невесте на работу приехали полицейские — правоохранители взяли с пары объяснительные и попросили их приехать вечером в отделение, но ни молодой человек, ни его девушка этого не сделали.

Через день от дня предложения мужчину и его возлюбленную задержали. Им предъявили обвинение в «мелком хулиганстве».

«Сказали, что мы на платформе мешали пассажиропотоку. За это, получается, меня и отправили в изолятор. Пытались наручники надеть, я в шоке был. Я им говорил, что никуда не убегу. Попытались отобрать телефон, привезли в отделение. Сутки прождали суда», — поделился нарушитель.

По словам молодого человека, его посадили под арест на пять суток, а его невесту обязали выплатить штраф в тысячу рублей.

Ранее россиянин предложил возлюбленной руку и сердце в рейсовом автобусе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий