Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Израиля заявил, что защита его народа важнее гибели палестинцев

Президент Герцог: защита израильтян приоритетнее смертей жителей Палестины

close
100%
Ahmed Zakot/Ку

Президент Израиля Ицхак Герцог сожалеет о гибели жителей Палестины, но считает более важным делом защиту израильтян. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

«Меня волнуют смерти палестинцев. Это разбивает мне сердце. Но я никогда не забываю, что первоочередным для меня является (обеспечение) безопасности для защиты нашего народа», — сказал Герцог.

До этого в том же интервью политик назвал главную причину войны против ХАМАС. По его словам, палестинское радикальное движение не предоставило никакой информации о заложниках, поэтому Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приходится сражаться, чтобы освободить пленников.

Также Герцог заявил, что после завершения горячей фазы конфликта Израиль не будет оставлять вакуум в секторе Газа и сохранит на его территории значительное присутствие своих войск.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после вторжения палестинской радикальной группировки ХАМАС на территорию Израиля и захвата десятков заложников. После этого ЦАХАЛ объявил ответные действия и начал обстрел сектора Газа, где базируется ХАМАС, а в конце октября приступил к наземной операции в регионе.

Ранее минздрав Палестины сообщил о 10,5 тыс. погибших в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий