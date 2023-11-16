Президент Израиля заявил, что защита его народа важнее гибели палестинцев

Президент Израиля Ицхак Герцог сожалеет о гибели жителей Палестины, но считает более важным делом защиту израильтян. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

«Меня волнуют смерти палестинцев. Это разбивает мне сердце. Но я никогда не забываю, что первоочередным для меня является (обеспечение) безопасности для защиты нашего народа», — сказал Герцог.

До этого в том же интервью политик назвал главную причину войны против ХАМАС. По его словам, палестинское радикальное движение не предоставило никакой информации о заложниках, поэтому Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приходится сражаться, чтобы освободить пленников.

Также Герцог заявил, что после завершения горячей фазы конфликта Израиль не будет оставлять вакуум в секторе Газа и сохранит на его территории значительное присутствие своих войск.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после вторжения палестинской радикальной группировки ХАМАС на территорию Израиля и захвата десятков заложников. После этого ЦАХАЛ объявил ответные действия и начал обстрел сектора Газа, где базируется ХАМАС, а в конце октября приступил к наземной операции в регионе.

Ранее минздрав Палестины сообщил о 10,5 тыс. погибших в секторе Газа.