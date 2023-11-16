Стало известно о гуманитарной катастрофе в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне образовалась гуманитарная катастрофа, жители массово покинули город. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в интервью РИА Новости.

По его словам, в Херсоне практически не осталось людей, лишь пожилые и маломобильные граждане. При этом у них нет воды, еды, медицинской и других видов помощи.

Кроме того, добавил сенатор, в городе регулярно отключают свет, обстановка там плохая.

«Сейчас там все очень и очень плохо. (...) Но это наши люди, и я знаю, что они очень ждут нашего возвращения», — добавил Кастюкевич.

15 ноября сообщалось, что в подконтрольном Киеву Херсоне произошла серия взрывов.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее на Украине призвали отказаться от длинных воздушных тревог ради прибыли.