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В Израиле заявили, что не могут оставить вакуум в секторе Газа

Президент Герцог: Израилю придется оставить войска в секторе Газа

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Global Look Press

Израиль не намерен оставлять Газу без контроля со своей стороны после завершения острой фазы конфликта, поэтому он сохранит в секторе присутствие «мощных сил». Об этом в интервью газете Financial Times заявил израильский президент Ицхак Герцог.

«Если мы отступим, то кто возьмет на себя управление? Мы не можем оставить вакуум. Мы должны подумать о том, каким будет механизм [контроля]; есть много идей, которые витают в воздухе. Но никто не хочет снова превратить это место, сектор Газа, в базу террористов», — считает Герцог.

До этого сообщалось, что Израиль может приостановить операцию в Газе после захвата и полного контроля над больницей «Аш-Шифа». По данным ЦАХАЛ, один из главных командных пунктов ХАМАС находится под землей на территории этого медицинского учреждения.

Параллельно президент США Джо Байден заявил, что оккупация Израилем сектора Газа будет большой ошибкой.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после вторжения палестинской радикальной группировки ХАМАС на территорию Израиля и захвата десятков заложников. После этого ЦАХАЛ объявил ответные действия и начал обстрел сектора Газа, где базируется ХАМАС, а в конце октября приступил к наземной операции в регионе.

Ранее в Палестине призвали провести конференцию по восстановлению Газы.

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