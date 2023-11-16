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В ООН призвали объявить гуманитарные паузы в Газе

Совбез ООН призвал объявить гуманитарные паузы в секторе Газа

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Mohammed Fayq Abu Mostafa/Reuters

Резолюция по Израилю и Палестине, подготовленная Мальтой, была одобрена Советом безопасности ООН. В ней содержится призыв к проведению срочных и продолжительных гуманитарных пауз в боевых действиях в секторе Газа. Об этом пишет «Интерфакс».

За документ проголосовали 12 стран, а три воздержались. Заседание транслировалось на сайте ООН.

В начале заседания постпред РФ Василий Небензя предложил поправку к тексту, призывая к немедленному перемирию в секторе Газа. Пять стран поддержали это предложение, одна (США) проголосовала против, а девять стран воздержались. Поправка не была принята из-за недостаточного количества голосов.

По информации Associated Press (AP), окончательный проект резолюции смягчил формулировку от «требования» до «призыва» относительно гуманитарных пауз. В документе также не содержится комментариев о воздушных ударах Израиля по ХАМАС и о наземной операции в секторе Газа.

Резолюция призывает к созданию гуманитарных пауз и коридоров по всему сектору Газа на «достаточное количество дней», чтобы ООН, Красный Крест и другие гуманитарные организации могли без препятствий доставлять воду, электричество, топливо, продовольствие и медикаменты нуждающимся. Документ также отмечает необходимость ремонта основной инфраструктуры и проведения срочных спасательных и восстановительных работ во время пауз.

В тексте резолюции содержится требование, чтобы все стороны соблюдали свои обязательства по международному праву, особенно в отношении защиты гражданского населения, включая детей.

Ранее Совет безопасности ООН голосовал по четырем вариантам резолюций относительно ситуации на Ближнем Востоке: бразильско-российской, двум российским и одной американской. Ни одна из них не была принята.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

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