На Сахалине в конце недели ожидается циклон с дождями и потеплением

Приближающийся к Сахалину циклон в конце недели принесет на остров дожди и потепление. Об этом со ссылкой на Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает ТАСС.

По данным синоптиков, к концу недели с приближением с юго-запада циклона на острове вновь ожидается повышение температуры воздуха на 3-5°C. В южной части области пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.

В настоящее на Сахалине наблюдается спокойная облачная погода, дует слабый ветер. Температура воздуха днем — до +1°C, на юге — без осадков. В северной части острова временами идет снег, дневная температура воздуха составляет -4°C.

Ранее сообщалось, что из-за сильного циклона, который оказывает воздействие на Камчатку, на севере полуострова была закрыта дорога между двумя поселками. Движение для всех видов транспорта было ограничено на участке автодороги между селом Воямполка и поселком городского типа Палана Тигильского района.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.