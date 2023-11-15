Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Финляндии нашли способ не пускать прибывающих из России мигрантов

В Финляндии планируют пускать в страну только обладателей шенгенских паспортов

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Власти Финляндии нашли способ не пускать мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые прибывают в страну на велосипедах через территорию России. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на финские СМИ.

В публикации отмечается, что план финского правительства состоит в том, чтобы на некоторое время или до дальнейшего уведомления ограничить пересечение восточной границы.

В качестве одного из решений проблемы рассматривается пропуск приезжающих на основании гражданства, чтобы попасть в Финляндию могли только обладатели шенгенских паспортов.

До этого стало известно, что власти Финляндии 16 ноября планируют закрыть пограничные переходы на границе с Россией. Такую меру объясняют «обеспечением нацбезопасности».

15 ноября МВД Финляндии сообщило, что правительство не приняло решение по вопросу перекрытия границы с Россией, обсуждение инициативы перенесено на 16 ноября.

14 ноября Финляндия заявила, что готовится ограничить движение через КПП на границе с Россией. Кроме того, страна решила с 15 ноября ввести запрет на въезд с территории России на велосипедах. В МИД РФ рассчитывают, что Финляндия откажется от своих намерений.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий