В Финляндии нашли способ не пускать прибывающих из России мигрантов

Власти Финляндии нашли способ не пускать мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые прибывают в страну на велосипедах через территорию России. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на финские СМИ.

В публикации отмечается, что план финского правительства состоит в том, чтобы на некоторое время или до дальнейшего уведомления ограничить пересечение восточной границы.

В качестве одного из решений проблемы рассматривается пропуск приезжающих на основании гражданства, чтобы попасть в Финляндию могли только обладатели шенгенских паспортов.

До этого стало известно, что власти Финляндии 16 ноября планируют закрыть пограничные переходы на границе с Россией. Такую меру объясняют «обеспечением нацбезопасности».

15 ноября МВД Финляндии сообщило, что правительство не приняло решение по вопросу перекрытия границы с Россией, обсуждение инициативы перенесено на 16 ноября.

14 ноября Финляндия заявила, что готовится ограничить движение через КПП на границе с Россией. Кроме того, страна решила с 15 ноября ввести запрет на въезд с территории России на велосипедах. В МИД РФ рассчитывают, что Финляндия откажется от своих намерений.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.