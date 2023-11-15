Американка отравила подругу глазными каплями и украла у нее почти $300 тысяч

В США слушается дело об отравлении глазными каплями, произошедшем пять лет назад. Об этом пишет CBS News.

14 ноября присяжные признали 39-летнюю Джесси Курчевски из штата Висконсин виновной в отравлении подруги. По данным следствия, так женщина расправилась со своей приятельницей Линн Эрнан в октябре 2018 года.

Именно Курчевски обратилась тогда в полицию и заявила, что Эрнан не дышит и находится без сознания. Прибывшие на место стражи порядка нашли потерпевшую без признаков жизни. Позже эксперты обнаружили у нее в крови тетрагидрозолин, входящий в состав Визина — лекарственного препарата в форме капель для снятия отека глаз.

Также выяснилось, что подозреваемая ежедневно навещала потерпевшую. Позднее она призналась, что подала той бутылку, в которую вместо воды налила шесть пузырьков глазных капель. После этого злоумышленница украла у своей жертвы $290 тыс.

Прокуроры заявили, что удовлетворены вердиктом присяжных, и выразили соболезнования семье потерпевшей. Окончательный приговор подсудимая выслушает 7 декабря.

Ранее россиянку, живущую в США, признали виновной в отравлении знакомой чизкейком и попытке украсть ее личность.