Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американка отравила подругу глазными каплями и украла у нее почти $300 тысяч

В США женщина отравила свою подругу глазными каплями и обворовала ее

close
100%
Shutterstock

В США слушается дело об отравлении глазными каплями, произошедшем пять лет назад. Об этом пишет CBS News.

14 ноября присяжные признали 39-летнюю Джесси Курчевски из штата Висконсин виновной в отравлении подруги. По данным следствия, так женщина расправилась со своей приятельницей Линн Эрнан в октябре 2018 года.

Именно Курчевски обратилась тогда в полицию и заявила, что Эрнан не дышит и находится без сознания. Прибывшие на место стражи порядка нашли потерпевшую без признаков жизни. Позже эксперты обнаружили у нее в крови тетрагидрозолин, входящий в состав Визина — лекарственного препарата в форме капель для снятия отека глаз.

Также выяснилось, что подозреваемая ежедневно навещала потерпевшую. Позднее она призналась, что подала той бутылку, в которую вместо воды налила шесть пузырьков глазных капель. После этого злоумышленница украла у своей жертвы $290 тыс.

Прокуроры заявили, что удовлетворены вердиктом присяжных, и выразили соболезнования семье потерпевшей. Окончательный приговор подсудимая выслушает 7 декабря.

Ранее россиянку, живущую в США, признали виновной в отравлении знакомой чизкейком и попытке украсть ее личность.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий