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Пассажирка назвала себя жертвой торговли людьми и подралась со стюардессами

DM: пассажирка устроила дебош во время полета и заявила, что попала в рабство

Во время рейса авиакомпании Southwest Airlines женщина несколько раз заявила, что стала жертвой работорговли. Об этом сообщает Daily Mail.

Все произошло во время рейса из Нью-Йорка в Канзас-Сити. Как видно на кадрах, опубликованных в соцсетях, пассажирка в черном худи пыталась привлечь к себе внимание и устроила дебош на борту. Она стояла в проходе, сдерживаемая силами нескольких бортпроводников, и кричала, что ее продают.

Кроме того, девушка называла себя жертвой торговли людьми, выражалась нецензурной бранью и пыталась вырваться из рук успокаивающих ее стюардесс. Как отмечается, делать громкие заявления она начала после того, как увидела, что ее снимают.

«Я выгляжу, как сумасшедшая, но меня продают!» — кричит она в камеру в то время, как стюардессы пытаются надеть на нее наручники.

Представители авиакомпании пока не комментировали произошедшее. Известно, что пассажирку все-таки вывели из самолета, однако неясно, действительно ли она пострадала от торговли людьми.

Ранее в Кольцово задержали мужчину, устроившего дебош на рейсе Маттала — Екатеринбург.

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