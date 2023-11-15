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В Запорожье отпраздновали годовщину присвоения Мелитополю звания «Город воинской славы»

В Запорожской области развернули 20-метровую георгиевскую ленту

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Активисты молодежной организации «Юг молодой» развернули 20-метровую георгиевскую ленту возле стелы «Мелитополь - город воинской славы». Об этом сообщает пресс-служба движения.

Отмечается, что мероприятие приурочено к годовщине присвоения Мелитополю звания «Город воинской славы». Указ об этом президент России Владимир Путин подписал 15 ноября 2022 года.

«В этой акции участвуют активисты молодежного движения «Юг молодой» - это молодежь от 14 до 30 лет. Наши ребята активные, патриотичные, помнят и чтят подвиги наших предков», — отметил руководитель регионального отделения движения «Юг молодой» Никита Романенко

Напомним, в прошлом году Путин подписал указ о присвоении Мелитополю почетного звания. Как отмечают в движении, это историческое событие, важность которого невозможно переоценить.

«Сначала воевали наши деды — освобождали город от немецко-фашистских захватчиков. А теперь, спустя почти 80 лет, их внуки и правнуки продолжают борьбу с нацизмом в зоне СВО», — говорится в сообщении.

По словам активиста движения «Юг молодой» Игоря, это является очень важным событием для города. «Оно увековечивает память наших предков – воинов и героев, которые спасали наш город от фашистско-немецких захватчиков», — поделился он.

Напомним, недавно на площади Победы появилась стела «Мелитополь — город воинской славы». Возвели ее в честь приближающейся годовщины.

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