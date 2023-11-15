Финляндия планирует завтра закрыть погранпереходы на границе с Россией

Власти Финляндии 16 ноября планируют закрыть пограничные переходы на границе с Россией. Такую меру объясняют «обеспечением нацбезопасности», сообщает финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

«Правительство планирует закрыть пограничные переходы в четверг в целях обеспечения национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Как подчеркивает газета, пока неизвестно, будут закрыты все или лишь отдельные пограничные переходы на восточной границе страны.

15 ноября МВД Финляндии сообщило, что правительство не приняло решение по вопросу перекрытия границы с Россией, обсуждение инициативы перенесено на 16 ноября.

14 ноября Финляндия заявила, что готовится ограничить движение через КПП на границе с Россией. Кроме того, страна решила с 15 ноября ввести запрет на въезд с территории России на велосипедах. В МИД РФ рассчитывают, что Финляндия откажется от своих намерений.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.