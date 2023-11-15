В Уфе из-за бутылки кумыса пострадала беременная женщина

В Роспотребнадзоре по республике Башкортостан заявили, что беременная уфимка, находясь в супермаркете «Монетка», получила повреждение ноги в виде пореза осколками стекла от самопроизвольного взрыва бутылки кумыса. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что после произошедшего женщина неоднократно обращалась к представителю магазина с требованием компенсировать моральный вред, но получила отказ.

«Тогда уфимка обратилась к нам. Специалисты Управления помогли составить претензию и обратиться в суд с просьбой получить компенсацию», — говорится в публикации.

По решению суда юридическое лицо обязано выплатить женщине компенсацию в размере 25 тысяч рублей.

До этого член Ассоциации юристов России Виктория Тютюнникова заявила, что жители России, отравившиеся просроченными продуктами, имеют право на компенсацию от магазина.

Тютюнникова советует в случае отравления немедленно обратиться к врачу, а после оказания помощи сохранить медицинскую справку. Товар тоже лучше не выбрасывать, так как его можно отправить на экспертизу, которая пригодится при составлении жалобы.

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