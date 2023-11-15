Участие в спецоперации даст абитуриентам преимущество при приеме в колледжи

Участие абитуриентов в российской специальной военной операции (СВО) на Украине будет учитываться как индивидуальное достижение при их поступлении в колледжи. Соответствующий приказ Министерства просвещения РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что личной заслугой будет считаться участие в боевых действиях в качестве добровольца или по мобилизации. Кроме того, на дополнительные баллы могут рассчитывать граждане, проходившие обязательную и контрактную службу на фронте.

Указанные изменения будут внесены в пункт 45 «Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования». Данный пункт содержит перечень индивидуальных достижений абитуриентов, которые учитываются при распределении мест.

«Дополнить подпунктом <...> следующего содержания: прохождение военной службы <...> в Вооруженных силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях <...> в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области», — подчеркивается в документе.

14 ноября депутаты Государственной думы РФ во втором и третьем чтении приняли законопроект о повышении пенсий военным на 4,5%. Изменение должно вступить в силу с октября 2024 года.

Ранее в Совете Федерации РФ заявили, что предоставленные участникам СВО кредитные каникулы не будут влиять на их индивидуальный рейтинг кредитоспособности.