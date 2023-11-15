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В Петербурге проводник поезда может лишиться свободы из-за кражи 20 подстаканников

В Петербурге проводнику грозит срок за кражу подстаканников из чужого поезда

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Петербурге мужчину задержали за кражу подстаканников из поезда. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Управление на транспорте МВД по Северо-Западу.

Состав, из которого пропали предметы, некоторое время стоял в ремонтно-эксплуатационном депо. Когда поезд осмотрели, то заметили отсутствие посуды. Один из сотрудников заявил о краже в полицию.

Правоохранителям удалось выяснить, что 62-летний местный житель, который работал проводником, забрал 20 металлических подстаканников из чужого поезда. Половину из них впоследствии петербуржец продал.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге женщина заявила о краже со своей банковской карты и попала под суд.

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