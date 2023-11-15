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Самолет вернулся в аэропорт спустя полчаса полета из-за неуправляемой лошади на борту

В США самолет вернулся в аэропорт из-за вырвавшейся из стойла лошади

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Shutterstock

В Нью-Йорке самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с животным. Об этом сообщает AbcNews.

Инцидент произошел на борту воздушного судна, следовавшего в Бельгию. Самолет находился на высоте более девяти тысяч метров над землей, когда лошадь вырвалась из стойла.

Успокоить животное не удалось, поэтому спустя полчаса полета экипаж запросил разрешение на то, чтобы вернуться в аэропорт. Помимо этого, пилот попросил, чтобы в воздушной гавани присутствовал ветеринар.

В результате самолет развернулся у побережья Бостона, сбросил около 20 тонн топлива над Атлантикой и вернулся. Неизвестно, как лошадь выбралась из стойла и осталась ли она на борту. Сам самолет успешно приземлился в Льеже.

Ранее в аэропорту Кольцово пассажира задержали за распитие алкоголя в самолете.

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