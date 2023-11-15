МИД РФ сообщил о прибытии в страну 168 россиян из Газы

Более 160 россиян, эвакуированных из сектора Газа, уже вернулись на родину, через КПП «Рафах». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«В настоящий момент приехало 168 человек, которые были эвакуированы из сектора Газа — это граждане России и члены их семей», — уточила дипломат.

По ее словам, вышли на территорию Египта из Газы значительно больше людей, но этой цифрой внешнеполитическое ведомство пока не располагает.

До этого Захарова сообщила, что более 1 тыс. человек фигурировали в списках на эвакуацию из сектора Газа, из них 300 детей.

13 ноября стало известно, что более 400 иностранных граждан включены в списки на эвакуацию из зоны конфликта. Об этом сообщается в заявлении погранслужбы палестинского анклава. В перечне находятся граждане и подданные Марокко, Иордании, Нидерландов, Испании, России, Швеции, США и Перу.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.