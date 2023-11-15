В Петербурге женщина заявила в полицию о списании с банковской карты и получила штраф

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал женщину, которая инсценировала кражу со своей банковской карты ради страховки. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В июле петербурженка обратилась в полицию Красносельского района и указала в заявлении, что у нее украли 150 тыс. рублей. Деньги, по словам женщины, находились на ее банковском счету, и пропали после того, как она потеряла свою карту с оставленным на ней пин-кодом в гипермаркете.

Правоохранители возбудили уголовное дело, но в ходе проверки установили, что преступление в действительности не совершалось, а заявительница, будучи предупрежденной об ответственности за ложный донос, выдумала обстоятельства кражи ради получения страховой компенсации.

В конце концов «потерпевшая» стала подсудимой и призналась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Как уточняется, оплачивать она его будет в рассрочку, отдавая ежемесячно по пять тысяч рублей.

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