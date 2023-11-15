Московские врачи удалили мужчине крупную опухоль на шее

В Москве 25-летний мужчина попал на операционный стол из-за опухоли размером с грейпфрут. Об этом сообщает НИИ СП имени Склифосовского в официальном Telegram-канале.

Россиянин заметил новообразование два года назад, но тогда он принял это за небольшую шишку, поэтому не обращался к медикам.

В последствии мужчина стал постоянно чувствовать боль и не мог самостоятельно одеваться. Только после этого мужчина записался на консультацию. Специалисты обнаружили у него опухоль размером более десяти сантиметров.

«Новообразование оказалось липомой – доброкачественной опухолью, состоящей из жировой ткани», — сообщается в публикации.

После этого пациента перевели в стационар. На данный момент его лечение окончено. У мужчины остались дефекты шеи, но в скором времени это пройдет.

В Крыму онкологи удалили у женщины опухоль весом около 15 килограммов.