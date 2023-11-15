Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Московские врачи удалили мужчине крупную опухоль на шее

В Москве пациенту удалили из шеи опухоль размером с грейпфрут

close
100%
Склиф' class="item-image" >
Телеграм-канал Склиф

В Москве 25-летний мужчина попал на операционный стол из-за опухоли размером с грейпфрут. Об этом сообщает НИИ СП имени Склифосовского в официальном Telegram-канале.

Россиянин заметил новообразование два года назад, но тогда он принял это за небольшую шишку, поэтому не обращался к медикам.

В последствии мужчина стал постоянно чувствовать боль и не мог самостоятельно одеваться. Только после этого мужчина записался на консультацию. Специалисты обнаружили у него опухоль размером более десяти сантиметров.

«Новообразование оказалось липомой – доброкачественной опухолью, состоящей из жировой ткани», — сообщается в публикации.

После этого пациента перевели в стационар. На данный момент его лечение окончено. У мужчины остались дефекты шеи, но в скором времени это пройдет.

В Крыму онкологи удалили у женщины опухоль весом около 15 килограммов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий