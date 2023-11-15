Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Отменен спецборт МЧС, на котором планировалась эвакуация россиян из сектора Газа

РИА Новости: спецборт МЧС для эвакуации россиян из Газы не вылетит из Каира

close
100%
Пресс-служба МЧС РФ/РИА «Новости»

Транспортный самолет Ил-76 МЧС РФ, на котором планировалась эвакуация граждан России из сектора Газа, сегодня не вылетит из египетской столицы Каира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

«Рейс не состоится, — сказал источник агентства.

По его данным, вылет спецборта российского МЧС не состоится из-за ожидаемой новой группы граждан РФ, которые приедут в Египет из сектора Газа.

В среду посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщал, что сегодня около 100 граждан России могут покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» и перебраться в Египет. При этом он подчеркнул, что эвакуация россиян из сектора Газа через «Рафах» находится под угрозой из-за возможного обострения обстановки.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий