Отменен спецборт МЧС, на котором планировалась эвакуация россиян из сектора Газа

Транспортный самолет Ил-76 МЧС РФ, на котором планировалась эвакуация граждан России из сектора Газа, сегодня не вылетит из египетской столицы Каира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

«Рейс не состоится, — сказал источник агентства.

По его данным, вылет спецборта российского МЧС не состоится из-за ожидаемой новой группы граждан РФ, которые приедут в Египет из сектора Газа.

В среду посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщал, что сегодня около 100 граждан России могут покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» и перебраться в Египет. При этом он подчеркнул, что эвакуация россиян из сектора Газа через «Рафах» находится под угрозой из-за возможного обострения обстановки.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.