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В Саратове двухлетнего ребенка госпитализировали после ДТП с иномаркой

В центре Саратова автомобиль сбил двух женщин и двухлетнего ребенка

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Depositphotos

В Саратове несколько человек попали в больницу после аварии с участием машины марки Chevrolet. Об этом сообщает начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

Инцидент произошел на улице Чапаева. Водитель наехал на троих человек, среди них несовершеннолетний. Информация о том, при каких обстоятельствах это произошло, отсутствует.

«Двух женщин и двухгодовалого ребенка с различными травмами госпитализировали в больницу», — сообщается в публикации.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. На данный момент они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге иномарка снесла мотоциклиста и проехалась по его ногам.

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