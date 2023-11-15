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Россиянин стал фигурантом уголовного дела после 3 лет близких отношений с братом-подростком

На Урале студент рассказал полиции о преследовании и насилии со стороны брата

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В Екатеринбурге возбудили дело в отношении мужчины, которого подозревают в многолетнем сексуальном насилии над его младшим родственником. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на свой источник.

Недавно 19-летний студент обратился к полицейским из-за сталкинга со стороны кузена. Юноша пояснил, что до этого он три года состоял с ним в близких отношениях, но после окончания школы решил прекратить общение. Однако мужчина не смог принять решение молодого человека и в июле начал его преследовать.

Правоохранители возбудили дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и статье «Развратные действия». 39-летний коммунальщик был вызван на допрос и признался, что занимался сексом со своим двоюродным братом.

До суда фигурант будет находиться под подпиской о невыезде. В Следственном управлении СК по Свердловской области делиться подробностями дела не стали.

Ранее учительницу обвинили в соблазнении 14-летней школьницы.

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