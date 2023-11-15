На Урале восьмиклассник пришел в школу с пистолетом и наставлял его на ребенка

В Екатеринбурге ребенок напугал учащихся пистолетом, который он принес в школу. Об этом сообщает URA.RU.

Инцидент произошел в учреждении микрорайона Сортировка. Восьмиклассник размахивал оружием перед сверстниками. Также он наставлял пистолет на одного из учеников. По предварительной информации, причиной стала кража мобильного телефона.

В беседе с журналистами представители управления МВД Екатеринбурга сообщили, что полиция проверяет информацию о произошедшем.

«Все участники этой истории установлены. Их опрашивают инспекторы ПДН в присутствии законных представителей и педагога», — сообщается в публикации.

Правоохранители добавили, что пистолет был игрушечным.

Как сообщает Е1, администрация школы также в курсе инцидента. Директор вызвала родителей ребенка в учреждение.

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