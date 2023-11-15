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По делу Треповой подано несколько гражданских исков

MR7: десять потерпевших требуют с Треповой компенсации

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Виталий Белоусов/РИА Новости

По уголовному делу 26-летней Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов) подано десять гражданских исков. Об этом сообщает Telegram-канал MR7.

По данным Telegram-канала, в заседании участвует почти 30 пострадавших, в том числе представитель ООО «Конкорд».

«Десять пострадавших уже на стадии судебного следствия заявили гражданские иски о компенсации вреда к девушке <...> Суд не огласил запрашиваемые суммы», — говорится в сообщении.

При этом пострадавшие ничего не просят взыскать со второго подсудимого Дмитрия Касинцева.

Первое слушание по делу Треповой началось 15 ноября в Санкт-Петербурге. Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник говорил, что в деле Треповой ярко проступает «украинский след».

Треповой, обвиняемой в совершении теракта против военкора Владлена Татарского, грозит до 30 лет тюрьмы.

Ранее двое «Граждан СССР» (запрещенная в РФ экстремистская организация) рассказали, зачем пытались взорвать вышки связи.

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