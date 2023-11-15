Сносы памятников российским писателям на Украине могут привести к тому, что западные политики начнут относиться к гражданам страны как к «дикарям» и «ресурсу». Об этом в своем Telegram-канале написал бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов).

Таким образом он прокомментировал демонтаж памятника поэту Александру Пушкину, который был установлен на Берестейском проспекте в Киеве. По словам Арестовича, культура в стране «достигла своего пика» и теперь стоит ожидать ее упадка.

Экс-советник офиса главы государства добавил, что в настоящее время страны Запада являются единственным залогом дальнейшего существования Украины. Однако зарубежные партнеры могут скептически отнестись к «войне с памятниками», которую начал Киев.

Арестович уточнил, что в феврале 2022 года западные политики воспринимали конфликт между Украиной и Россией как борьбу «войнов света против хтони». Однако уже в ноябре 2023 года США и их союзники начали относиться к происходящему как к сражению «дикарей с дикарями».

«Но есть нюанс. Россияне — дикари с ресурсом. А украинцы — дикари-якорь. И единственную судьбу, которую они себе оставляют с такой подачей — быть использованными в качестве ресурса — и теми, и этими», — резюмировал экс-чиновник.

15 ноября украинское агентство УНИАН сообщило, что в Киеве демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. На кадрах с места видно, что до этого неизвестные облили постамент памятника белой краской.

Ранее в украинском городе Львове снесли памятник первой женщине-космонавту Валените Терешковой.