В Петербурге отец взял в заложники маленькую дочь

В Петербурге мужчина удерживает в плену шестилетнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на Серебристом бульваре. Мужчина отказывается отпускать собственную дочь. На место прибыли полицейские, но на данный момент они не могут войти внутрь, так как у них нет разрешения на взлом.

Помимо правоохранителей, на место прибыла мать девочки. О произошедшем она узнала от оперативных служб.

«В ближайшее время должен прибыть психолог из центра помощи семье и детям», — сообщается в публикации.

Известно, что отец ребенка находится на контроле в психоневрологическом диспансере. О том, по какой причине он решил взять девочку в заложники, не сообщается.

Ранее в Уфе 21-летнюю сироту удерживали в плену и избивали.