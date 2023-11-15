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В Москве пенсионерка решила стать инвестором и потеряла две квартиры

В Москве пенсионерка продала две квартиры и отдала деньги аферистам

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Depositphotos

В Москве 77-летняя женщина решила заработать на инвестициях и отдала мошенникам более 18 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Новый вариант заработка москвичке предложили аферисты. Они гарантировали быстрый и высокий доход. Пенсионерка согласилась, открыла счет на платформе и перевела первый взнос по номеру телефона.

Спустя некоторое время злоумышленники порекомендовали пострадавшей продать квартиру. Они координировали действия женщины, связанные со сделкой.

Москвичка перевела деньги мошенникам, чтобы пополнить счет на их платформе для инвестиции. Позже, когда на счету было достаточно денег, женщина хотела снять заработанное, но ее аккаунт якобы заблокировали. Чтобы разблокировать его, нужно было внести крупную сумму. Для этого россиянка продала вторую квартиру.

После того, как деньги оказались у аферистов, они перестали выходить на связь. Сумма ущерба составила более 18,7 млн рублей.

Ранее в Петербурге мошенники украли у пенсионеров 13 млн рублей.

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