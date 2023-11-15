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Экономист объяснил причины резкого сокращения экспорта российского угля

Экономист Кульбака: сокращение экспорта угля за месяц еще ни о чем не говорит

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Морской экспорт российского угля по итогам октября упал почти в полтора раза. Однако это еще ни о чем не говорит, убежден экономист и аналитик Николай Кульбака. Рассматривать показатели меньше, чем за квартал, бессмысленно, так как поставки могли сместиться на несколько недель, пояснил он в беседе с телеканалом «360».

«Месячные колебания поставок вообще ни о чем не говорят, потому что возможны различные небольшие изменения. Скажем, поставки сместились на пару недель в одну или другую сторону и так далее», — объяснил эксперт.

По его словам, действительно показательными станут результаты за год. Экспортеры действительно столкнулись с проблемами, отметил экономист.

«Они связаны с тем, что Восточный полигон, то есть Транссиб и БАМ, имеют ограниченную пропускную способность, и сильно увеличить поставки там нельзя», — добавил он.

Также влияние на поставки оказал Китай, который начал поиск альтернативных поставщиков, что связано с санкциями. По мнению экономиста, в ближайшее время будет наблюдаться сокращение потребления угля.

Напомним, специалисты полагают, что к 2030 году география экспорта российского угля сильно изменится. Ожидается, что вместо Китая ключевым импортером станет Индия – доля экспорта в эту страну может вырасти до 40%.

В Минэнерго ранее сообщали, что по итогам периода с января по май поставки российского угля на азиатский энергетический рынок, включая Китай и Индию, выросли по сравнению с предыдущим годом.

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